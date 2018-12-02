Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazına gelen vatandaşlara çorba ikram etti

Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası kurulan çadırlarda cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile birlikte çorba ikramında bulundu.

”Gençler Cemide Buluşur” ile her ayın ilk Pazar günü geleneksel hale gelen etkinlik çerçevesinde Hunat Camii'nde sabah namazı sonrasında kurulan çadırlarda sıcak çorba ikramda bulunduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından Hunat camisinde kurulan çadırlarda sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk" şeklinde konuştu.