İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “86 günlük tatilde; Parklarımız Çocuklarımıza Hazır”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, okulların tatil olması ile birlikte yaklaşık 300 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.


Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 843 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 282'sinin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu, her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.


Oyun alanların zemini tartan veya sentetik çim


Yaz tatilinde çocukların gönüllerince eğleneceklerini ve oynayacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 84 günlük tatil süresince parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 834 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.