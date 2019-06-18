Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu AB Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile görüştü

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesı'nin Turkiye Çalısma Grubu ve Genisleme toplantısına katılmak üzere Belçika'nın Başkenti Brüksel olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile görüşerek Melikgazi ilçesi hakkında bilgiler verdi.

Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin Dâhiliyeli konusunda AB Meclisine tebliğ sunacak olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, nezaket amacıyla yapılan ziyarette Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'a Melikgazi ilçesi ile Belediye yatırımları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Brüksel'de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesi toplantısının İki gün süreceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye Çalışma Gurubu toplantısına Türkiye'den 4 farklı partiden 7 Belediye Başkanının davet edildiğini kaydetti.

AB Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayserililere selamlarını yolladı.