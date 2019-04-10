Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Baro, Kayseri'deki huzur, güven ve birlikteliğin teminatı“

Cavit Dursun ve Baro yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oy oranı ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.

Melikgazi Belediyesi'nin her alanda ve mesleki grupta bir hizmeti ve yatırımı bulunduğunu belirten Cavit Dursun “Melikgazi Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlara desteği ve öncülüğü ile bilinmektedir. Bu da topluma barış ve huzur olarak yansımaktadır. Örnek olarak Adli Kalem İşleri meslek eğitim kursları ile hukuka katkı sağlamakta ve mesleki eğitime destek olmaktadır.“ dedi.

Kayseri Baro Yönetimi'nin ziyaretlerinden son derece memnun kaldığını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bugün huzur kenti, barış şehri ve güvenli şehirler arasında ismi geçen Kayserimizin bu durumu kamu kurum ve kuruluşların ortak, dayanışma ve paylaşımcı hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. Bundan önce de olduğu gibi Kayseri Barosu ile eğitim ve kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz”