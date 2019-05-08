İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin Halkı ile Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Belsin bölgesinde yer alan Anafartalar Mahallesi'nde Teravi Namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu.


Bel-Sin Anafartalar Mahallesi'nde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin semtlerinde halk ile sohbet ederek park ve sosyal tesis alanlarını gezdi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "her akşam Mahalle gezileri ile esnaf ve vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Bu akşam Bel-Sin bölgesinde yer alan Anafartalar mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bel-Sin planlı olan modern bir yerleşim yeri olup hem alt yapısı hem de sosyal ve spor tesisleri ile bütünleşen bir uydu kent bölgemizdir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile şehir merkezinden farkı yoktur. Bölge çarşıları, alışveriş merkezleri, düğün salonları, pazar yerleri ile Kayserimize yakışır bir şehirleşme göstermektedir" diye konuştu


Mahalle da ikamet eden bayanlar Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu 'ndan açık alan spor aletlerinin yer olarak artırılmasını istedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu ve sohbet sonrası da bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.