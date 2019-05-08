Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin Halkı ile Bir Araya Geldi

Mustafa Palancıoğlu, Belsin bölgesinde yer alan Anafartalar Mahallesi'nde Teravi Namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu.

Bel-Sin Anafartalar Mahallesi'nde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin semtlerinde halk ile sohbet ederek park ve sosyal tesis alanlarını gezdi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "her akşam Mahalle gezileri ile esnaf ve vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Bu akşam Bel-Sin bölgesinde yer alan Anafartalar mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bel-Sin planlı olan modern bir yerleşim yeri olup hem alt yapısı hem de sosyal ve spor tesisleri ile bütünleşen bir uydu kent bölgemizdir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile şehir merkezinden farkı yoktur. Bölge çarşıları, alışveriş merkezleri, düğün salonları, pazar yerleri ile Kayserimize yakışır bir şehirleşme göstermektedir" diye konuştu

Mahalle da ikamet eden bayanlar Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu 'ndan açık alan spor aletlerinin yer olarak artırılmasını istedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu ve sohbet sonrası da bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.