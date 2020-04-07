Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Berat Geceniz mübarek olsun"

Mustafa Palancıoğlu, özel gün ve gecelerin birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Berat Gecesinin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklere son verilmesine ve kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 7 Nisan 2020 Salı gününü, Çarşamba'ya bağlayan gecenin "Berat Gecesi” olduğunu bu gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecenin Berat Gecesi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabb'imizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat Gecesi hem nefsi hem de toplum olarak arınmamıza, tüm acı çeken, zulüm gören Müslümanların da kurtuluşlarına vesile olması dilerim. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edeceğini müjdeliyor.” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerine, “Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesinin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa, hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun” şeklinde son verdi.