Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Butik Pazaryerleri ile mahallede alış veriş“

Mustafa Palancıoğlu, büyük ölçekli ve bölgesel semt pazar yerleri uygulamasının vatandaşlar ve mesafe açısından sakıncaları bulunduğunu söyledi.

Semt pazaryerlerine mesafe açısından uzak olan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların yürüme mesafesinde alış verişi tercih ettiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi sınırları içerisinde 22 si kapalı 7 si açık olmak üzere 29 pazaryeri bulunmaktadır. Buna karşılık, 58 mahallesi ile yaklaşık 600 bin nüfusa hizmet vermektedir. Özellikle pazaryerleri adeta bölge pazarı niteliğindedir. Böyle olunca birkaç alış veriş için pazara gelmek birçok vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yaşlı ve özürlüler için durum daha vahim olmaktadır. Bunun için dünya'da birçok örneği olan, nezih, modern ve adeta bir market niteliğinde butik Pazar uygulamasına geçilecektir” dedi.

Bölge pazarlarında pazar esnafı dışında pazarcılar geldiğini, hatta kamyon içerisinde satış yapılarak kayıtlı Pazar esnafının mağdur olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, butik pazar yerleri için hazır projeler bulunduğunu, önümüzdeki günlerde yer tespiti yaparak bu yıl içerisinde hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.