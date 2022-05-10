Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çalışmalar, Serbest Bölgeyi çok daha farklı alana taşıyacak"

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu ile birlik ve beraberlik içerisinde serbest bölgeye en faydalı hizmetleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başkan Dr. Palancıoğlu; "Ülkemizin ve şehrimizin gücüne güç katan Serbest Bölge'mizde Yönetim Kurulu Toplantı'mızı gerçekleştirdik. Serbest bölgemizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Serbest Bölge Kayseri'nin göz bebeği bir üretim üssüdür. Özellikle yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların buraya gelmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkenin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çalışıyoruz. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Ben değerli yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız çalışmalar serbest bölgeyi çok daha farklı bir alana taşıyacak" dedi.