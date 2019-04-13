İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çocuklara özel masal evi ve oyuncak kütüphanesi"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projeler içinde yer alan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yapımı için çalışmalara başlanıldığını söyledi.


Oyuncak kütüphanesi ile her çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişimini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı tanınacağını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Bu projemiz ile Oyuncak Kütüphanesi'nde çocuklar oyuncaklarla oynayabilecek yada oyuncağı alıp evine götürerek tanınan süre sonunda geri getirecektir. Merkezin masal evi kısmanda ise sesli ve görsel olarak masallar dinlenebilecek ve çocuklar kendi aralarında karaoke yarışması düzenleyerek hoşça vakit geçireceklerdir” dedi.


Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi ile küçük yaşta eğitime katı sağlanacağı gibi aynı zamanda çocukların sosyalleşmesi ve kişisel gelişimine destek olunacağını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projeleri tek tek uygulamaya sunulması ile kültür, sanat ve eğitimine ayrıca toplumun birlik ile beraberliğine vesile olunacağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.