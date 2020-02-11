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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana'yı Tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana'yı İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu” ödüllerine layık görülmelerinden dolayı kutlayarak, “Erciyes Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğunu bu tür başarılar ile kanıtlamaktadır. Bir dünya üniversitesi olan Erciyes Üniversitemizin başarıları ve akademik çalışmaları bilime katkı sağlamakta, dünya biliminde ses getirmekte ve örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı şehrimiz adına 15 proje arasında seçilerek Londra'da ödül alan bilim insanı Dr. Aziz Şanata'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Bilimde bu başarılar aslında genel kalkınmanın ve gelişmenin bir sonucu olduğu kadar bilime verilen önemin bir sonucudur.” dedi.

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