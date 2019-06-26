Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Emeklilere Yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi İle Gönüller Platformu Projelerimiz Bulunmaktadır”

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Türkiye Emekliler Dernek Başkanı Gazi Aykırı, Emekliler olarak parklarda oturarak vakit geçirmek gibi bir çalışma içinde olmadıklarını ve mesleki yaşamlarındaki başarılarını bu sefer toplumun sosyal projelerde devam ettirmek istediklerini ve bu amaç ile projeler ürettiklerini belirterek şunları söyledi.

“Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Melikgazi için Referans projeleri içerisinde Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile ilgili olarak ortak çalışma yapmak istiyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi gençlerle ile paylaşmak istiyoruz. Bu amaç ile ortak yapılabilecek etkinlik, çalışma ve yatırımlar konusunda görüşme yapmak istedik'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı açıklamada “Melikgazi için referans projeler içerisinde emeklilere yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile Gönüller Platformu projelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında dolaylı olarak Esnaf Masası, E-ticaret, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi gibi projelerimizde tecrübelerinden yararlanabileceğiz. Bu projelerimiz emekliler için tam bir fırsat olacaktır. Gençlerin dolayı ile gelecek kuşakların yetiştirilmesinde bilgi ve tecrübelerin büyük önemi vardır” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emeklileri kapsayan veya yönelik tüm kurum, kuruluş, dernek ve kulüpler ile diyalog ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.