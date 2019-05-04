Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Engeller ortadan kaldırılınca, yaşam daha da güzelleşecektir”

Mustafa Palancıoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle sosyal belediyecilik gereği bir dizi etkinlik düzenleyerek konunun önemini gündeme getirdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Engelliler Ünitesince düzenlenen programda çeşitli etkinlikler ile Engeliler için neşe dolu zaman geçirmelerine vesile olduklarını belirten Mustafa Palancıoğlu; "Bireylerin doğuştan engelli olabileceği gibi sonradan oluşabilecek kazalar karşısında engelli olabilir. Bu nedenle engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi toplumsal bir görevdir. Engelli insanımızı üretici olmaları ve ekonomiye kazandırılması gerekir. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakları olan engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında ve desteğinde olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İçin Referans Projeler kapsamında Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi bulunduğunu ve bu projeyi sadece merkezi değil şehrin muhtelif yerlerine inşa edileceğini sözlerine ekledi.