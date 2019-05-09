Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Eskişehir Bölgesi barındırdığı nüfus ile birçok ilden daha büyük”

Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bölgesi Osmanlı Mahallesinde yer alan Merkez Camisi´nde Teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek esnafları ziyarette bulundu.

Eskişehir bağları Bölgesi Osmanlı Mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında halk ile sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesinin yeni bir yerleşim bölgesi olduğunu ve ilk temellerinin 1996 yılında atıldığını ancak bugünkü imar durumu, sosyal tesisleri, parkları ve nüfusu ile birçok ilçeden büyük olduğunu kaydetti.

Teravih Namazı çıkışı bölge halkı ve özellikle ev hanımları ve gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Ramazan ayı içerisinde her gün bir bölge camisinde Teravih Namazını kılıyoruz. Farkı bölgelerde olmamızın nedeni, Teravih sonrası bölge halkı ile sohbet etmek ve onları dinlemektir. Dilek, şikayet ve memnuniyetlerini dolaysız olarak bizlere bildiriyorlar. Bugün Osmanlı mahallesini gezerek halkımız ile sohbet ettik. Osmanlı Bölgesi aldığı hizmet ve yatırımlar ile Melikgazili olmanın haklı keyfini yaşamaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe merkezindeki hizmet ne ise aynı hizmeti ilçenin en ücra köşesinde de gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile semtler arasında bir fark olmamaktadır”

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir bölgesinin 23 yıllık bir yerleşim alanı olduğunu, daha önce boş arazi olan bu yerde yapılan belediye yatırımları ile adeta bir şehir inşa edildiğini sözlerine ekledi.