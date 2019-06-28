İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Gülük mahallesinde tarihi dokular ortaya çıkarıldığı gibi aynı zamanda yenileniyor ve modernleşiyor“

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu; "Gülük Mahallesinde; Gülük Çeşmesi ve Hamamı ile yapılan onarım ve bakım çalışması çerçevesinde, görsel kirlilik arz eden yapılar yıkılarak çevresi ile bütünleşmesi sağlandı" dedi.


Gülük Mahallesi'ndeki baraka türünde bulunan yapıların yıkılarak görsel temizlik yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm uygulanan Gülük Mahallesi'nde büyük bir yapılanma söz konusu olduğunu ve yeni binalar ve iş merkezleri inşa edildiğini sonuç itibari ile şehir merkezine yakınlığı ile hak ettiği kentleşmenin gerçekleştirileceğini söyledi. Gülük Camii çevresine düzenleme yapılarak Gülük Çeşmesi ile Gülük Hamamı'nın onarımına devam edildiğini ve her iki yapının tamamlanması ile tarihi bütünlük sağlanacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, en kısa süre içerisinde mahallenin görüntüsünün değişeceğini ve yeni yapılacak işyerleri ile bu semtin bir prestij bölgesi olacağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.