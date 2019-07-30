Mustafa Palancıoğlu, Yaz kurslarına iştirak eden öğrencilerine verilen sokak oyunları derslerine iştirak ederek çocuklar ile oyun oynadı.

‘Sokak Oyunlarının' aslında bir toplumun sözlü tarihi olduğunu hatırlatan Mustafa Palancıoğlu, Çocuk oyunları ile mahalle, site veya apartmanlarda oturan çocukların birbirleri ile tanışmalarına, dostluk kurmalarına en önemlisi sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Çocuklara özel projeler arısında Kayseri ve Yöresi Çocuk oyunlarını anlatan bir eserin basımı için projeleri bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Melikgazi Belediyesi Yaz Okullarına katılanlar eğlenerek, öğreniyorlar. Bugün Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde Yaz okuluna iştirak eden öğrencilerin SOKAK OYUNLARI derslerine iştirak ederek, hoş ve güzel bir vakit geçirdik. Eğlenerek öğreniyorlar, öğrendikçe de kendilerine güvenleri geliyor. Sokak oyunları deyip geçmeyelim anne ve baların en büyük sorunu şu anda sanal oyunlar olduğunu biliyoruz“ dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, yaz okuluna iştirak eden öğrencilerin yine eğlenerek ve gezerek öğreneceklerini, bilgilendirilecekleri ve bilinçlendirilerek topluma kazandırılacaklarını sözlerine ekledi.