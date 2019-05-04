Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Geleneksel Buluşması'nda

Kayseri Lisesi Mezunları'nın 126. Kuruluş Yılı Geleneksel Bulaşmasına iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nin yetiştirmiş olduğu devlet adamları, sanatçılar, akademisyenler, yargı, askeri, eğitim ve mühendislerin ülkenin kurulmasında büyük rol oynadığını ve bugün dahi birçok mezunun önemli görevlerde yer aldıklarını söyledi.

Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile sohbet ederek bu tür etkinliklerin aslında toplumsal barışa ve birlikteliği sağlamlaştırdığını kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi Derneği'nin son derece önemli bir misyon ve vizyonu bulunduğunu bu mutlu birlikteliği sağlayan dernek yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Lisesi geleneksel buluşma günü etkinliğinde; Melikgazi Belediyesince hazırlanan geleneksel aşure ikramında bulunuldu.