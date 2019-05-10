Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Mahalle Muhtarları; Hizmet, Yatırım ve Gönül Belediyeciliği sofrasında”

Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları ile daire müdürleri iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Melikgazi Belediyesi Yemek Salonun da gerçekleştirilen iftar yemeğinde daha çok mahalle yatırımlarının konuşulduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu ve toplumda birlik, beraberlik ile kardeşliyle ve barışa vesile olduğunu kaydetti.

58 mahallesi, 565 bin nüfusu ile Melikgazi olarak, Kayseri'nin en büyük ilçesi olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Mahalle muhtarlarına büyük önem veriyoruz, çünkü mahallerdeki sorun, istek ve eksiklikleri en iyi muhtarları tespit ederek değerlendiriyorlar. Melikgazi Belediyesinin başarı sırrının da, mahalle muhtarları ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışma olduğunu biliyoruz. Bugün hem belediye çalışanları hem de mahalle muhtarları ile birlikte iftar yaptık” dedi.

Belediye çalışanları ile muhtarların bir bakıma meslektaş olduğunu çünkü muhtarların ortak amacının mahallesine hizmet götürmek ise belediye çalışanlarında ilçeye hizmet ve yatırım gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, iftar yemeği sonrası mahalle muhtarları ile hatıra fotoğrafı çektirerek iftar yemeğine teşrif ettiklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.