Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Okul yollarına yaya öncelikli yazı ve logo uyarıları taktir topluyor”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan okul yolların giriş ve çıkış yönlerine yaya öncelikli yazısı ve logoları çizildiğini söyledi.

Melikgazi şehrinde 215 okul yolu tespit edildiğini ve bu okulların bulunduğu cadde ve sokaklarda sürücüleri uyaran veya hatırlatan yaya öncelikli geçiş alanları oluşturulduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Artık bilindiği gibi trafikte geçiş üstünlüğü yayalardır. Bunun ile ilgili olarak milli bir seferberlik başlatılmıştır. Okul önlerinde ise bu daha da önem kazanmaktadır. Bu neden ile şehrimizdeki okul önlerine gidiş ve geliş çift yönlü olmak üzere YAYA ve yaya logosu çizilmektedir. Şimdiye kadar 83 okul önünde bu çalışma tamamlandı” dedi.

Bu çalışman okullar ile sınırları olmayacağını kreşler, sağlık ocakları ve hastane önlerinde de devam ettireceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya destek olacaklarını sözlerine ekledi.