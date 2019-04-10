Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Osmanlı Türkçesi kursları ile geçmiş aydınlatılıyor”

Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak Meslek ve Sanat Edindirme ve Eğitime Yardım Kursu açtıklarını ancak, en büyük ilgiyi “Osmanlıca Türkçesinde kolay metinler” kursunun gördüğünü söyledi.

Osmanlıca Türkçesi'ni okuma ve yazma ile bilgisayar kursunun haftada 2 gün olmak üzere toplam 150 ders saati olduğunu belirten Mustafa Palancıoğlu "“Osmanlıca Türkçesinde kolay metinler” her dönem büyük ilgi görüyor. Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma Kursları için belediyemiz adeta merkez oldu. Elinde dedesinden, ninesinden kitap, evrak ve belge olanlar, artık bunları okuyup değerlendirmek istiyor. Bir bakıma nesil geçmişini merak ediyor. Geçmişini tanımak istiyor. Özellikle akademik çalışma yapan tarih bölümü öğrencileri derslerimize büyük ilgi gösteriyor“ dedi.

Geçen yıl ki Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma kurslarının yerine bu yıl “Osmanlıca Türkçesinde kolay metinler” dersi ile devam ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, derslerin Yeniköy ile Fedakâr Gülderen sosyal ve spor tesislerinde verildiğini bildirdi.