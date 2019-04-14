Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Özellikle sivil toplum kuruluşlarının ziyaretleri çalışmalara şevk ve heyecan katmaktadır “

Mustafa Palancıoğlu‘na Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki Kuruluşlar, Oda ve Dernek kısacası sivil toplum örgütlerin tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.

Kayseri Ülkü ocakları Başkanı Volkan Çolak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Birleşik Kafkas Derneği Başkanı Cemil Görücü, Anadolu Ortopedik Engeliler Genel Merkez Başkanı Erdal Özkartal, Meyve Ve Sebzeciler Odası Osman Akbıyık ve Kayseri Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Başkanı Ali Yüce; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, büyük bir oy oranı ile seçilmesinden dolayı hem tebrik edip, hem de başarı dileklerinde bulundular.

Beğenilerek Ve Takdir Edilerek Sandığa Yansıması

Ziyaret eden Mesleki Kurum ile STK'ların birleştikleri ortak nokta, 2014-2019 yılları arasında yapılan çalışmaların ve gönül belediyeciliğin halk tarafından beğenilerek ve takdir edilerek sandığa yansıması görüşü oldu.

Dayanışma, Paylaşım ve Fikir Alış Verişi

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu tür ziyaretlerinin çalışmalarına şevk ve heyecan katacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “ Başarımızın sırlarından biri de, yaptığımız hizmetlerin türlü ve içeriğine göre ilgili mesleki oda, dernek ve sivil toplum kuruluşun görüşünü almak, hatta beraber çalışmaktır. Dayanışma, paylaşım ve fikir alış verişi hem işin aslına ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine hem de etkin ve verimli olmasına neden olmaktadır “ dedi.

İş Hacim ve Alan Olarak Büyük olmak

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu ziyaretlerinden dolayı sivil toplum örgüt temsilcilerine çok teşekkür ettiğini, bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.