Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ramazan ayında piyasaya da çok yönlü denetimler için zabıta biriminde izinler kaldırıldı”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin periyodik olarak çok yönlü piyasa denetimlerine devam ettiğini ve Ramazan Ayı öncesi alış verişte yaşanan artış sebebi ile izinlerin kaldırıldığını söyledi

Ramazan ayı içerisinde zabıta ekiplerinin piyasada fiyat etiketi, hijyenik kontrol ile ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerini daha yoğun ve etkin olarak gerçekleştireceklerini ve bu denetimlerin çok yönlü yerine getirileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna istinaden satışa arz edilen malların üzerinde fiyat etiketi bulundurulması zorunludur. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre de ölçü ve tartı aletleri yılda bir defa zorunlu olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanında belirli aralıklarla ve sürekli olarak denetimlerde yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi elemanlarınca bu denetimler ortaklaşa çok yönlü ve amaçlı olarak yerine getirilmektedir. Çünkü Zabıta olarak tartı aletleri denetlenirken çalışanların sağlık karnesi, çalışma ruhsatları, genel temizlik, işyeri tadilatı gibi birçok denetim bir arada yerine getirilmektedir” dedi.

Zabıta Denetimlerin esnafı eğitici ve bilgilendirici nitelikte olduğunu bu neden ile denetimlerin aslında hem esnaf hem de tüketiciler için iki yönlü gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, olumsuzluklara kesinlikle taviz vermeyeceklerini ve her türlü şikâyeti büyük bir titizlikle yerine getirileceğini sözlerine ekledi.