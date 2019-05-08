Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam artıcı çalışma gerçekleştiren her kuruma destek olur ve katkı sağlarız”

Mustafa Palancıoğlu‘nu makamında ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik ettiler hem de 2019 yılı belediye yatırımları hakkında bilgi aldılar.

Tebrik ziyaretinde Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış “Kayseri halkı, ticaret erbabı, esnafı, tüccarı, sanayici, memuru, işçisi yani herkes çok şanslı Çünkü Kayseri Belediyecilik Modeli ile Kentli olmanın keyfini yaşamaktadırlar. Kayseri bir bölge şehir sıfatı ile çevre illeri olumlu etkilemekte ve katkı sağlamaktadır. Kayseri bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Sonuçta Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Melikgazi Belediyesi olarak üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her kuruma destek olur ve katı sağlarız. Belediye olarak her yatırım ve hizmet şehrimize kazanç olarak yansımaktadır. Bundan dolayı Kayseri Anadolu'da bir bölge şehridir “dedi.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalışacaklarını bu ziyaret vesilesi ile Borsa Üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.