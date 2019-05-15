Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Yenilenen Anbar Camisi, ilçe müftülüğüne tahsis edildi”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından yenilenen Anbar Camii'sini Meclis kararı ile Melikgazi İlçe Müftülüğüne tahsis ettiklerini söyledi.

Toplumsal dayanışma ve birlikteliğe verilen önemden dolayı hassasiyet ve önem gösterildiğini bu amaç ile Melikgazi İlçe Müftülüğüne birçok arsa ve bina tahsisi, cami bakım ve onarımı, camilerin genel temizliği gibi hizmet sunduklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şimdi de Anbar Mahallesinde yeniden inşa edilen Anbar Camii'sini tahsis ettiklerini kaydetti.

Anbar Camii'sinin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenilendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemiz Kentsel Dönüşüm Kapsamında yenilenmekte, modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı binalar yükselmektedir. Bu kapsamda eski Anbar Camii'si yeniden inşa edilerek bu değişimde bütünlük sağlanmıştır. Kentsel Dönüşüm projesi ile nüfus yoğunluğu artacak semtte caminin cemaat kapasitesi de artırılmıştır. Yenilenen bölge ve mahalle halkına hayırlı olsun.” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi'ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime, sağlığa, din hizmetlerine ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.