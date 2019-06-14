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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “YKS katılacak öğrencilere başarılar diliyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için Melikgazi Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.


Sınav saatlerinde Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde gürültü olmaması için fen işlerinde hiç bir alt yapı ve asfaltlama çalışması ile bu süre içerisinde çöp toplama yapılmayacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle okul çevrelerindeki inşaatların belirtilen saatler içerisinde çalışma yapmaması için gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşık 2 milyon 446 bin gencin geleceğine yön verecek olan sınavda öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.

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