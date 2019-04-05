Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Memduh Büyükkılıç 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dediler.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, 2019 projeleri hakkında bilgilerde alan heyet bu başarının esas kazancının Kayseri ve Kayserililer olduğunu söylediler. Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, örnek ve referans belediye Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun açıklamış olduğu projelerin Melikgazililer tarafından beğenildiğini ve takdir gördüğü bunun bir ifadesi olarak büyük bir oy oranı ile seçerek adeta tasdik ettiklerini söyledi. Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bu ziyaret ile bir bakıma Melikgazi Projelerine verilen onaya hayırlı olsun dediklerini ve Başkan Palancıoğlu'nu tebrik ederek her türlü destek ve katkının sağlanacağını söyledi.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, bu seçimlerde Melikgazi'de partilerin değil projelerin adeta yarıştığını ve yarışı göğüsleyenin de yine Başkan Palancıoğlu olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin bir bütün olduğunu her karış için hazırlanan projelerin ve yatırımların teker teker gerçekleştirileceğini ama Kayseri'nin lokomotifinin Melikgazi olduğu, çünkü şehrin yarısından fazlasına hizmet verdiğini kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Nerede kalmıştık, diyerek hizmet ve yatırımlara devam edeceğiz. Biz kazanmadık, Kayserililer bize sorumluk verdi, güvendi. Şimdi sıra yatırımlarda bu açıdan kaybedecek zamanımız yok, Özellikle ekonomiyi artırıcı istihdama katkı sağlanacak yatırımlara öncelik verilecektir. Gönül ve sosyal Belediyecilik ilkemiz ise önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile birlik ve beraberlik mesajları verilerek kazananın Kayseri olduğu vurgusu yapıldı.