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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Ramazan Ayı mesajı

Ramazan yanın başlaması nedeni ile bir mesaj yayınlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu“Bireyin, ailenin ve Toplumun huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.


Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı, manevi ferahlığın tüm dünyayı kapladığı, feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam Alemi'nin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Rahmet ve bereket dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan ayını huzur ve mutlulukla geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

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