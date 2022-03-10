Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklarımıza özel ücretsiz film günleri başlıyor"

Mustafa Palancıoğlu, Çocuk Filmi Günleri başlatarak 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyası kapsamında çocuklara özel birçok filmi gösterime sunacaklarını söyledi.

Çocukların gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri için 'Çocuk Filmi Günleri' düzenlediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini geliştirmesi ve daha sosyal bir kişiliğe kavuşması amacıyla inşallah daha çok buna benzer projemiz var. Gelecek öğrencilerimizin ellerinde şekillenecek. Bu nedenle eğitime ve gençlere yapılan yatırımlar, farklı ve eğlenceli etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımız bizler için her zaman önemli bir yerde bulunuyor. ‘Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyamız ile kitaplarınızı bağışlayarak sinema biletinizi alabilirsiniz. Çocuk Filmi Günleri'miz ile eğlence dolu bir gün sizleri bekliyor. Aşçı Fare (Ratatouille) 13 Mart Pazar günü saat 15:00'te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek. Çocuklarımıza pamuk şeker ve patlamış mısırda ikram edeceğiz. 27 Mart Pazar günüde Kayıp Balık Nemo filmini çocuklarımızla buluşturacağız. Film izlemek isteyen tüm çocuklarımızı bekleriz” dedi.