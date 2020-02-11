Başkan Dr. Palancıoğlu: “Demiryoluna üst geçit yapılacak”

Mustafa Palancıoğlu; şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için şehrin birçok noktasında kavşak düzenlemesi yaptıklarını şimdi de hemzemin geçidine üst geçit yaptırılacağını söyledi.

Karahöyük Köy Yolu demiryolu hemzemin geçide Karayolu üst geçidi yapılması için oy birliği ile meclis kararı alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, demiryolu ile karayolunun kesiştiği yolların son derece riskli olduğunu ve bu riski azaltmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Karahöyük köy yolu demiryolu hemzemin geçide karayolu üst geçidi yapılması ve gerekli çalışmanın başlatıldığını, projelendirilmesi sonrası inşaatına bu yıl başlanacağını sözlerine ekledi.