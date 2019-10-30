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Başkan Dr. Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılan Avrupa Konseyi'nin toplantısında

Fransa’da Avrupa Konseyi’nin, konsey toplantısına iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Fransa'da Avrupa Konseyi'nin, konsey toplantısına iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupalı Parlamenterlere yerel yönetimlerin demokrasiye katkısı konusunda görüşlerini bildirecek.


AB ile Türkiye arasında birçok sosyal ve kültürel projede işbirliği yapılması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Türkiye her açıdan gelecek vaat eden ve gelişime açık bir ülke. Türkiye'nin birçok alandaki artıları Avrupa ülkeleri içinde bir kazanç çünkü yaşlı ve yorgun Avrupa nüfusu yeni bir kalkınma hamlesi ve güçlü olmak için Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Kalkınmanın yerel yönetimler ile başladığını ve yine yerel yönetimler ile sürdürüle bilinir bir kalkınmanın gerçeği bilinmektedir. Bu açıdan Yerel yönetimlerin kültürel ve sosyal yatırımları aslında toplumları bir araya getirdiği gibi ülke bütünlüğüne ve barışına katkı ve destek sağlamaktadır. Hem belediye başkanı hem de bir akademisyen olarak görüşlerimizi bildireceğim, tespitlerini paylaşacağım. ” dedi.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kuruluna Türkiye'yi temsilen katıldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, içi dolu dolu bir toplantı ile Türkiye'yi temsil edeceğini ve sonuçları itibari ile AB toplantısına katkı sağlayacağını kaydetti.


Başkan Dr. Palancıoğlu, toplantılarda Türkiye Heyetinin ağırlıklı olduğunu ve her zaman olduğu gibi Türkiye'yi çalışmalar ve projeler ile en iyi temsil edeceklerini, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

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