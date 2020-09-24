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Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gülük Mahallesinde tehlike arz eden metruk yapılar yıkılıyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.


Cuma günü sabah erken saatlerde yapılan Gülük Mahallesi teknik ekip incelemesinde semtte tespit edilen virane yapıların yıkıldığını söyleyen Mustafa Palancıoğlu, “can güvenliği için, mahallelerimizde tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız devam edecek” dedi.


Cuma günü tespit edilen 4 yapının yıkım çalışmaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu yapıların tehlike arz ettiği gibi çevre ve görsel kirlilikte oluşturduğunu sözlerine ekledi.

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