Başkan Dr. Palancıoğlu, "İster al ister kiraya ver"

Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 64 daire satışında sona gelindiğini ve 6 Ağustos 2019 da yapılacak ihale ile bayram da çifte bayram yapmak isteyenlere güzel bir imkan sunulduğunu söyledi.

Lüks, depreme dayanıklı ve son derece kullanışlı yeni yapım dairelerin aynı zamanda bir yatırım aracı olabileceğini belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, "64 daire sahiplerini bekliyor. 36 ay taksitli, depreme dayanıklı, her türlü konfora sahip olan bu daireler aynı zamanda birer mahalle mantığı ile çevresi ile bütünleşmektedir. Her türlü sosyal ve alt yapısı hazırdır. Çevre düzenlemesi ve otoparkları belediyemizce oluşturulmuştur" dedi.

Bugün al yarın otur imkanı ile satışa sunulan dairelere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, dairelerin gezilmesine imkanı olduğunu ve örnek dairelerin bulunduğunu kaydetti.

Mustafa Palancıoğlu, daire almak isteyenlerin belediyenin inter-net sayfasından daha fazla bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.