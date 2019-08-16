Başkan Dr Palancıoğlu:

Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde Nasrullahzade Cami yanında bulunan alanda büyük ölçekli etkinlik parkı ve çayır alanı inşa edileceğini söyledi.

Bu parkta farklı bir uygulama ile insanları bank veya oturma gruplarında değil çayır üzerinde dinlenmelerini sağlayacaklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Parkların aynı zamanda sosyal birer mekan olduğunu ve semt halkının bu mekanlarda sohbet ederek vakit geçirdiğini kaydetti.

Yeşil alan üzerinde çocukların rahatça ve gönlünce uçurtma uçurabileceğini Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “10.700 m2 alanda çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanı inşa ederken devamında bulunan alanda etkinlik parkı ve çayığı oluşturulacaktır. Büyük çim alanı çevresinde koşu ve yürüyüş yolu yapılacaktır. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapabilecektir. Dolayısı ile insanları çim üzerinde oturmayı ve toprak ile temaslarını sağlanacaktır. Çevresinde ağaç fidanları ile aynı zamanda yeşil bir kuşak oluşturularak nitelik kazandırılacaktır. Bölge halkı hem dinlenecek hem de sohbet edebileceklerdir” dedi.

Bu parkın bir benzerinin Talas İlçesinde Paraşüt Parkı olarak hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımının devam eden parkın sonbahar döneminde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı sözlerine ekledi.