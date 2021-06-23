Başkan Dr. Palancıoğlu, madalya alan haltercilerin başarısını kutladı

Mustafa Palancıoğlu, Halter Federasyonunun 2021 yılı Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Özbey Çetin ile Samed Mutlu'yu başarılarından dolayı kutladı.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajında, “14-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da yapılan U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında 61 kiloda Türkiye Şampiyonu ve 81 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Özbey Çetin ile 102 kiloda Samed Mutlu Türkiye üçüncüsü oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda yapılan 45 ilden 132 kadın ve 218 erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri ismini bir kez gündeme getirmişlerdir. Kayseri için sporda, başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır. Bursa'dan 1 altın, 2 bronz madalyayla dönen sporcuları şahsım ve hemşerilerim adına kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.