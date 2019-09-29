Başkan Dr. Palancıoğlu “Melikgazi'den bölgesel organik gıda üretime eğitim desteği”

3 ay sürecek kursta 80 saat teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Melikgazi Belediyesi bünyesinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere arıcık ile ceviz yetiştiriciliği konusunda eğitim verileceğini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer arı ile ceviz yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını bildirdi.

Arı ile ceviz yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli arı ve ceviz yetiştiricisi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca bölge tarımına ve hayvancılık gelişimine de eğitim desteği sağlıyoruz.” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, kurs kayıtlarının başladığını ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.