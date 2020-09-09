Başkan Dr. Palancıoğlu: “Spor kulüplerine yardımlarımız devam ediyor"

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içinde 16 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “İlçe genelinde çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. Mahallelerde açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız 7'den 70'e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamak. Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran amatör spor kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile nakdi yardım yapılmaktadır.“ dedi.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulubü Derneğine alınan Meclis Kararınca nakdi yardım yapıldığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını sözlerine ekledi.