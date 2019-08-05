Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar çöpe atılmamalı”

Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları bu sıcak yaz aylarında çevre ve görüntü kirliliğine neden olmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle yaz aylarında karpuz, kavun ve sulu çöp atıkların adeta pis kokuya ve sineklere davetiye çıkardığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yaz aylarında çöp toplama için ayrı bir ekip oluşturulduğunu söyledi.

Sulu atıkların, süzülerek çöpe atılması gerektiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu "Yaz aylarında bağ ve bahçe sahipleri, topladıkları çalı, çırpı ve otları çöp kutularına atıyorlar. Ot atıkları, çöp değildir. Bu atıklar, bahçelerde toprağa gömülerek doğal gübre olarak kullanılabilir. Ayrıca, aşırı sıcaklarda gıdalar çabuk bozuluyor. Pis koku yayıp bakteri üreten gıda atıkları, çevre sağlığını da tehlikeye atıyor. Özelikle karpuz ve kavun ile sulu meyveler çöpe atılmamalıdır. Sulu atıklar çöp araçlarından yollara dökülerek çevre kirliliğine ve kokuya neden olmaktadır. Bu açıdan sulu atıklar, süzülerek çöpe atılmalıdır. Tüm vatandaşlarımızdan konuya hassasiyet göstermesini dilerim." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, aksi halde sulu atıkların çöp kutularını birer sinek üreme merkezi haline getirdiğini sözlerine ekledi.