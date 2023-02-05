Başkan Dr. Palancıoğlu: “Yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacak"

Pazar gününü fırsat bilerek Hunat Mahallesi'nde yapılacak çalışmaları yerinde incelediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Hunat'ta yol, otopark ve trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni bir çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Bugün bereketli bir Pazar geçirdik. Hunat Camimizde kıldığımız sabah namazından sonra cami cemaatine sıcak çorba ikram ettik. Sonrasında Cumhuriyet Mahallesinde yenilediğimiz Sur taksi durağında hizmet etmeye başlayan taksici kardeşlerimize konuk olduk. İnşallah yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı ve daha nitelikli bir Hunat Mahallesi olacak. Şehir merkezi misafir odamız sloganı ile şehir merkezinde son 3,5 senedir nitelikli çalışmalar yürütüyoruz. Hunat bizim için son derece önemli. Özellikle şehir merkezini güzelleştirecek nitelikli hale getirecek çalışmalara imza atıyoruz. Bu alanda otopark ve trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni bir çalışma yapacağız. Sabah erkenden kalabalık olmadan çalışmalarımız için yerinde inceleme yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın memnuniyeti için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hunat Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış olan Dedeman Okulunu yeni bir okula taşıyarak bu alanda güzel bir yeşil alan olan projeye imza attık. Okulun yanında bulunan eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunu da restore ederek sanat ve kültürel etkinliklerin yapılacağı Güzel Sanatlar Merkezi yapıyoruz. Ayrıca Melikgazi olarak yine bir binaya daha işlev kazandırdık. Birde yine gençlere müjdemiz var. Hunat Mahallesinde bulunan bir binayı alarak bakım onarım çalışmasından sonra yepyeni bir Hunat Gençlik Merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyoruz. Yapım çalışmalarını yerinde incelediğimiz merkezimizde gençler ve bayanlar için birçok etkinlik ve hizmet olacak. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.