Başkan Dr. Palancıoğlu, Yaz Okulu Öğrencileri ile

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Yaz Okuluna katılan öğrencilerin yer aldığı futbol turnuvasına iştirak ederek final maçını izledi ve birinciliği elde eden takım sporcularını tebrik etti.

Öğrencilerin yaz okulunda sadece spor yapmadıklarını paylaşmayı, dayanışmayı ve toplumda birlikte olmayı öğrendiklerini belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, yaz okulu kurslarında 10 ayrı tesiste uygulamalı futbol kursu açtıklarını ve bu kurslara 895 öğrencinin iştirak etiğini kaydetti.

10 ayrı tesiste kurs alan öğrencilerin kurs sonrası oluşturdukları takımlar ile tesisler arası turnuva düzenlediklerini ifade eden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu”10 ayrı bölgede yer alan futbol kursu öğrencileri oluşturdukları takımlar ile turnuva düzenlemişler ve finale kalan iki takım bugün kıyasıya mücadele etti. Yaz Okulu Tavlusun futbol Takımı yapılan final maçında Necip Fazıl Kısakürek Futbol takımını yenerek turnuva birincisi oldu. Ancak kazanan centilmenlik, spor, arkadaşlık ve dostluk oldu” dedi.

Turnuva sonrası katılımcılara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaz okulu öğrencilerinin bu etkinliğinin diğer semtlerde de devam ettirileceğini sözlerine ekledi.