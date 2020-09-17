Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Avrupa ülkelerine ahlak ve insanlık dersi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyinde asil üye olarak Türkiyeyi temsil etmek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan ve video konferans toplantısına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, LPGTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) olarak kısaltılan eşcinsellik, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi sapık ve gayri-ahlaki kavramları son yıllarda tüm ülkelere yayma ve destekleme çalışmasında olan Avrupa Ülke temsilcilerine tokat gibi cevaplar verdi.

Video konferans toplantısında konuşan Palancıoğlu, LGBT olarak bilinen eşcinsellik, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi yeni yaklaşımların aslında bir hastalık olduğunu, hiç bir dinde cinsiyet bozukluğunun yeri olmadığını söyledi. Cinsiyet bozukluğu sonucu oluşan bu hastalıklı durumu çeşitli gökkuşağı kavramı ve renkleri ile şirin göstererek, gençleri, çocukları ve toplumu yanlış yönlendirmenin ve aile kavramını yıpratmanın doğru olmadığını sert ifadeler ile vurguladı.

Dr. Palancıoğlu, son yıllarda LGBTİ olarak adlandırılan ve üçüncü cinsiyet adı verilmeye çalışılan hastalığa özgürlük ve hak iddialarında bulunmanın çok yanlış ve kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Yüce Yaratan, dünyayı yarattığı andan itibaren sadece iki cinsiyeti var etmiştir. Lezbiyenlik, homoseksüellik biseksüellik gibi konularda şiddete, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye biz de karşıyız ancak erkek ve kadın haricinde üçüncü bir cinsiyet oluşturma gayretlerine de şiddetle karşıyız. Aile yapısını bozacak gayri meşru ilişkilere yol açacak LGBTİ girişimine tamamen karşıyız."

"Bu hastalığın tedavisi konusunda mücadele etmemiz gereklidir aksi takdirde aile kavramı ortadan kalkacaktır. Buna müsaade edemeyiz" diyen Palancıoğlu, "LBGTİ'li bireyleri özendirici, cezbedici hele demokrasi ile bağdaştırmak toplum ve aile düzenini bozmak gelecek nesiller için tehlike oluşturacaktır. Bu durumu yasal platformlara dönüştürmek aile yapısını ve bütünlüğünü önemli ölçüde zarar vermektedir. Ayrımcılığın karşısındayız. Ama LGBTİ'nin toplumumuza dikte edilmesine asla izin vermeyiz” şeklinde konuştu.