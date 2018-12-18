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Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "MELMEK meslek sahibi yapıyor"

Melikgazi Belediyesince 24 semt merkezinde açılan Meslek Edindirme Kurslarının ailelerin gelir kapısı olduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, kurslara katılanların eğitimler sonucunda aldıkları sertifikalarla iş sahibi olduklarını ve ürettikleri ürünleri satarak, evlerine ek gelir sağladıklarını söyledi.


Özellikle ev tekstili, tel kırma, takı yapma, dekoratif minder yapımı, dikiş-nakış, giyim, kadın giysileri ve evde çocuk bakıcılığı kurslarına büyük rağbet ettiğini ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kurslar ile ayrıca Anadolu kültür modellerini ortaya çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarıldığını kaydetti.


Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç kursiyerlerin kurslara katılarak boş zamanlarını faydalı işler yaparak değerlendirdiklerini ayrıca kurs sonunda aldıkları belgeyle meslek sahibi olduklarını sözlerine ekledi.

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