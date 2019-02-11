Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşı Esnafına ‘Hayırlı İşler' Temennisinde Bulundu

Memduh Büyükkılıç, Yeraltı çarşı esnafı ile Sabah kahvaltısında bir araya gelerek sohbet etti, ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Çalışmaların insan odaklı olduğunu bundan dolayı toplumun her kesimindeki birey ve meslek gruplarını önemsediklerini ve değer verdiklerini sonuçta ise Kayseri'nin kazançlı çıktığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri Yeraltı Çarşısı Kayseri için bir prestij alış veriş yeridir. Ancak zaman içerisinde hak ettiği yeri alamamıştır. Yeraltı Çarşı Dernek Yöneticileri ve esnaf arkadaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde bu çarşımızı turizmin hizmetine kazandıracağız. Çarşımızın müşteri potansiyelini artırmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu açıdan Yeraltı Çarşısı Kayserimizin merkezinde olup her ulaşıma en yakın alış veriş merkezidir. Tarihi mekanların yanındadır. Sonuç itibari ile Yeraltı Çarşısının gerekli planlamaları yapılmıştır" dedi.

Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 1979 yılında inşa edilen 193 esnafı ile Şehrimize hizmet veren çarşının ülkenin nadir alış veriş merkezlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.