Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Yüzme havuzlarımız hijyenik sertifikalı"

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince yaptırılan sosyal ve spor tesislerindeki yüzme havuzlarının son derece temiz olduğunu ve her gün temizlendiğini söyledi.

Toplum ve insan sağlığına büyük önem verdiklerini ve toplumun ortak kullandığı tesis ve işletmelerde temizliğe daha çok önem verdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak Danışmentgazi ve Tınaztepe tesislerimizde olmak üzere iki ayrı yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Bunların bakımını ve temizlik çalışmalarını özen ile yapıyoruz. Çünkü ortak kullanım olduğu için günlük olarak temizliklerini yaparak hizmete sunuyoruz. Nitekim bu çalışmalarımız şimdi sertifika ile onaylanmıştır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde Havuz Hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakımından kalite standartların da olduğu tespit edilmiştir. Bu karar Temiz Havuz Sertifikası ile de belgelenmiştir" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğünce Kayseri genelinde yapılan 56 yüzme havuzu denetimlerinde Melikgazi Belediyesi Yüzme Havuzlarına sertifika verilmiş olduğunu, bu denetimin sonucunun İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında yayınlandığını sözlerine ekledi.