Başkan Esat Öztürk takımı yalnız bırakmadı

Mustafa Hür Öztürk Süper AMaötr Küme'nin 13.haftasında dün Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan Kayseri Yolspor ile Yahyalıspor maçını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tribünden izledi.

Haftanın en kritik karşılaşması olan Kayseri Yolspor ile Yahyalıspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Kritik karşılaşmayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tribünde futbolseverlerle birlikte izledi. Hem maç öncesi hem maç sonrası vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, daha sonra Argıncık Spor Kompleksinden ayrıldı. Başkan Esat Öztürk takımı son yıllarda verdiği destek ile büyük takdir topluyor.