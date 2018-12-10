İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Esat Öztürk takımı yalnız bırakmadı

Mustafa Hür Öztürk Süper AMaötr Küme’nin 13.

Mustafa Hür Öztürk Süper AMaötr Küme'nin 13.haftasında dün Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan Kayseri Yolspor ile Yahyalıspor maçını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tribünden izledi.


Haftanın en kritik karşılaşması olan Kayseri Yolspor ile Yahyalıspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Kritik karşılaşmayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tribünde futbolseverlerle birlikte izledi. Hem maç öncesi hem maç sonrası vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, daha sonra Argıncık Spor Kompleksinden ayrıldı. Başkan Esat Öztürk takımı son yıllarda verdiği destek ile büyük takdir topluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.