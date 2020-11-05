Başkan Gözbaşı gelecekten umutlu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçında sahasında Yomraspor'u 5-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'da alınan skor kadar sergilenen futbol umut oldu. Farklı galibiyet sonrasında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitasinden yaptığı paylaşımda genç futbolculara övgüler yağdırdı. Başkan Berna Gözbaşı, "Emre Demir'ler, Oğuzhan'lar, Adem'ler, Doğan'lar, Zekeriya'lar, Talha'lar, Emirhan'lar, Okan'lar, Eray'lar. Alt yapıda yetişen nice genç kardeşlerimiz. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yüzlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayım. Kupada tur atlayan takımımızı kutluyorum" paylaşımında bulundu.