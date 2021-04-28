Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız"

Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Demirci; tam kapanma esnasında yolcu sayısının büyük bir düşüşte olacağını ve yüzde 50 kapasite alacaklarından dolayı büyük sıkıntı içinde olan küçük esnaf için sonra da kendileri için destek beklediklerini belirtti. Demirci; "Tam kapanma konusunda hükümetin yapacağı bir şey yok, bu olacaktı zaten. Vaka artışlarından dolayı yapılması gerekiyordu. Özellikle lokantacılar, kahvehaneciler çok büyük sıkıntıda. Tabi ki bizim sektörümüz diğer sektörlere göre daha çok çalışmaya devam ediyor ama yarı yarıya düştü. Bundan sonra fabrikalar da kapanacağı için bizim sektörde yavaşlayacaktır, 21 gün istirahat edeceğiz. Esnafları milletimizin ve devletimizin ayağa kaldırması gerekiyor" dedi.

Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mustafa Güllü ise; "Şuan da minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız. Tabi ki bu hastalıktan kurtulmak için gerekli olan bir şeydi ama bu süreçte devletimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Şehir içi dolmuş şoförü Hasan Yıldırım ise; “Tam kapanma gerekli olan bir şey bu hastalığın son bulması için. Ama biz şehir içi dolmuşçuları bu kapanmadan etkilenenlerdeniz. Küçük esnaflar gibi çoğu kesim yine bu kısıtlamalardan etkileniyor ama yapacak bir şey yok. şeklinde konuştu.