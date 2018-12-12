Başkan Gülsoy 2018 3'üncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 1,6 oranındaki büyümenin Türkiyeekonomisinin sağlam olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurgulayan Başkan Gülsoy; “2018 yılında art ardına yaşanan olumsuzluklar ve kurdaki dalgalanmalar piyasayı olumsuz şekilde etkilemiştir. Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde yeniden dengelenme dönemine girdik,devam edecek uygulamalarla önümüzdeki dönemde de atağa geçeceğimize inanıyorum “ diye konuştu.

Başkan Gülsoy, enflasyonda gerilemenin başladığını, kurdaki dalgalanmanın normal seyrine yaklaştığını belirterek; “Bu süreç içerisinde iş dünyası temsilcileri olarak sık sık söylediğimiz; paniğe kapılmadan işlerimize odaklanmamız gerektiğiydi. Çok sıkıntılı dönemler yaşanmasına rağmen sağlam temellere dayanan ekonomimizin yeniden toparlanarak atağa geçeceğine inancımız tamdır. Nitekim görünen o ki, öyle de oluyor. Yapılan KDV, ÖTV indirimleri, finans sektörüne olan borçların yeniden yapılandırılması ve bunlar gibi alınan birçok tedbir kararı yerini bulmuştur. Her ne kadar ivme kaybederek bir büyüme yaşanmış olsa da, gelecek için umut vaat etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetlere de değinen Gülsoy;Tarım sektörü toplam katma değerinin yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 artarken inşaat sektörünün ise yüzde 5,3 azaldığını;ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değerinin ise yüzde 4,5 arttığını belirtti.

İş dünyasının yapılan desteklerden olumlu olarak etkilendiğinin altını çizen Gülsoy; “2018'in sonlarında başlayan yeniden iyileşme süreci, 2019'un daha umutlu olacağına işarettir. Bizler eskisinden daha kararlı, daha azimli bir şekilde çalışarak üretim yapmaya, ürettiğimizi satmaya, sattığımızı yeniden kâra çevirmeye odaklanmalıyız.Türkiye'nin de dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için katma değeri yüksek ürünler ve yerli teknoloji alanında adımlar atması gerekmektedir. Özellikle 2018 yılı 3. çeyrekteki net ihracatın büyümeye 6,7 puan ile son 10 yılın en büyük katkısını sağlaması,2019 yılının daha verimli geçeceğine olan inancımızı artırmıştır.” dedi.