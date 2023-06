Başkan Gülsoy: “Asgari ücreti hem enflasyon hem de çalışanlarımız için bir kazanım olarak görüyoruz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, “Asgari ücreti hem enflasyon hem de çalışanlarımız için bir kazanım olarak görüyoruz” dedi.

KTO Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve meclis üyeleri katıldı. Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'de olmasından dolayı şanslı olduklarını söyleyen Başkan Gülsoy, “Sayın Valim, Gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını biliyoruz, şahidiz. Marifet iltifata tabidir. Sizi ne kadar anlatsak az. Geldiğiniz günden bu yana şehrimize bambaşka bir enerji getirdiniz. Sinerji kattınız. Sadece şehrimize mi asrın felaketini yaşadığımız deprem bölgesinde de samimi ve gayretli çalışmalarınızla tüm gönülleri fethettiniz. Kahramanmaraş, Elbistan son olarak Adıyaman'ı ayağa kaldırmak, yaraları sarmak için canla başla çalıştınız. Azminiz ve çalışkanlığınızla göz doldurdunuz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Deprem bölgesinde Kayseri denince Gökmen Vali diyorlar. Özellikle koyteyner çarşıların kurulmasında siz varsınız. Sizin önerilerinizle kurulan bu çarşılar deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine büyük katkı sağladı. Bizler ‘Ulaşım olmadan, ticaret olmaz' diyoruz. Sizde ‘Ticaret olmadan, normalleşme olmaz, geçim olmaz, huzur olmaz' dediniz. Deprem bölgesinde yaptıklarınızı, yaşadıklarınızı ve anılarınızı da bu kürsüden bizlerle paylaşacağınızı biliyorum. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızın yanı sıra Sayın Valim, Kadın Kooperatiflerinize verdiğiniz önemi de biliyoruz. Yerelimize ve kültürümüze sahip çıkarak göreve geldiğiniz günden itibaren 8 ay gibi kısa bir sürede 22 Kadın Kooperatifini kurarak üretim durumuna getirdiniz. Kadınlarımızın iş gücüne ve ekonomiye katkılarını destekliyorsunuz. Bu şehrimize ne kadar önem verdiğinizin ve sevdiğinizin bir göstergesidir. Şehrimizdeki etkinliklere ve faaliyetlere katılıyor, hiçbir kurum ve kuruluş gözetmeksizin yalnız bırakmıyorsunuz. Özellikle turizm konusunda yaptığınız çalışmalar takdirle izliyoruz. İnşallah Turizmdeki hak ettiğimiz payımızı da sizin ortaya koyduğunuz iradeyle alacağız. Şehir olarak bizlerde kendimizi şanslı görüyoruz” dedi.

“Asgari ücreti bir kazanım olarak görüyoruz”

Gülsoy, asgari ücretteki artışı hem çalışanlar hem de enflasyon açısından kazanım olarak gördüklerini söyleyerek, “Ülkemizde 8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Yeni asgari ücretin tüm tarafların ortak kararı ile belirlenmesi memnuniyet verici. Yapılan yüzde 34'lük ara zam sonucu yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlenmiştir. Hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize hayırlı olsun. Enflasyonla mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Çalışanlarımız ne kadar güçlü olursa, üretimde o kadar güçlü olur. Enflasyon mücadelemizi topyekün sürdürerek, ülkemizi çalışanıyla, işvereniyle daha güçlü bir üretim ve ihracat ülkesi haline getirmeliyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devletçi insanlarız. Devlet olmazsa inanın hiçbir şey olmaz. İş dünyası olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman devletimizin yanındayız. Yaşanılan tüm güçlüklere rağmen, üretim, ihracat ve istihdam ile iş ve aş olmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“2022'de en fazla ihracat yapan 21 firma Kayseri'den”

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı raporda 2022 yılında en fazla ihracat yapan bin firmadan 21'inin Kayseri'den olduğunu söyleyen Gülsoy, “Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu'na göre, 2022 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listede 17, Serbest Bölgemizden de 4 firmamız olmak üzere Kayseri'den 21 firmamız yer aldı. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girerek kalkınmamız adına var gücüyle çalışan, her koşulda üreten ve ihracat yapan ve İlimizi ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan değerli firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geçen yıl ihracatımız 3 milyar 918 milyon dolardı. İthalatımız ise 1 milyar 844 milyon dolardı. Cari fazla veren bir şehiriz. Bu sene de ilk 4 ayda 1 milyar 187 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız. Tüm ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarını da tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Deprem bölgesinde benim ‘asrın afeti' dediğim büyük bir felaket yaşadık. Ben Kocaeli depremini yaşamış birisiyim. Ailem Kocaeli'de yaşıyor ama Kayseri'de gördüğüm sallantı Kocaeli'de gördüğümden çok daha fazla gibi geldi bana. Ben herhalde Kayseri'de taş üstünde taş kalmamıştır korkusunu yaşadım. Yaşadığımız şey aslında sadece bir afet falan değildi. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde neler yaptığıydı. Ben asıl teşekkürü Kayseri'ye etmek zorundayım. Buradan birçok arkadaşımız geldi. Ekonomik yardımlar yollandı. Benim için orada her şey çok kolaydı. Çünkü 12-13 gün arama kurtarmayla uğraştık ama ondan sonra artık yaraları sarma vakti geldi. Sonra bir ihtiyaç karşısında çok rahat cevap verebiliyorduk. Oranın tefrişinde, oradaki iş yerlerinin yapımında bizzat gelerek çok büyük destekleri oldu başkanımızın. Şu an oradaki dükkanların hemen her birinde bizzat Ömer Gülsoy'un elleri ile oraya asılmış ‘Kayseri Ticaret Odası'nın fahri üyesidir' levhaları sizi karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Gülsoy tarafından Vali Çiçek'e kilim hediye edildi.