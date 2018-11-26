Başkan Gülsoy, CACCI Konferansı'na Katıldı

CACCI Konferansı'na katıldı.

28 ülkeden, 400'e yakın iş adamı, bankacı ve meslek örgüt yöneticilerinin bir araya geldiği konferansta Başkan Gülsoy'a, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu eşlik etti.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen ve Türk iş dünyası ile Asya-Pasifik pazarını buluşturan ekonomi zirvesi 32. CACCI (Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu) Konferansı, iki gün sürdü.

Eş zamanlı oturumlarda ticaret ve yatırım ortamı ile ilgili çeşitli konular ve işbirliği imkânlarının ele alındığı CACCI Konferansının ilk gününde; CACCI Ödülleri finalistlerinden kazananları belirlendi. Hindistanlı iş adamı Samir Modi ise CACCI Başkan seçilirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden CACCI Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Seçimlerin ardından; CACCI Kadın Girişimciler Konseyi, Asya Bilgi ve İletişim teknolojileri (ICT) Konseyi, Asya Sağlık ve Eğitim Konseyi, Asya-Pasifik Genç Girişimciler Grubu, Asya Turizm Konseyi, Asya Ticareti Kolaylaştırma Konseyi, KOBİ Geliştirme Konseyi, Asya Gıda ve Tarım Konseyi, Asya Su, Enerji ve Çevre Konseyi, Politika Savunuculuğu Çalışma Grubu, CACCI ile İş İmkânlarını Keşfetme Toplantısı, Danışma Konseyi, Bütçe Komisyonu, CACCI Konsey Toplantısı gibi paralel toplantılar gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gününde ise; Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Yi Xiaozhun'un değerlendirmelerinin yanı sıra; İş Dünyasının Desteklenmesinde Odaların Değişen Rolü, İnovasyon ve Dijitalleşme'nin İş Dünyasına Yansımaları, Sürdürülebilir Gelişme İçin Bölgesel Entegrasyon ve Bağlayıcılık ile Yeni Dünya Düzeni Asya için ne anlama geliyor başlıklı oturumlar yapıldı.

Konferansı değerlendiren Başkan Gülsoy; “Konferansın ilk gününde CACCI yeni yönetimi belli oldu. Yeniden yönetimde yer alan kıymetli TOBB Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyor, hayırlı görevler yapmasını temenni ediyorum. Üye ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi hedeflenen konferansta, bir dizi panel gerçekleştirilirken ikili görüşmeler yaparak ülkelerimizin ticaret ve yatırım imkânlarını anlatabildik. 3 milyar nüfusa sahip, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarı, küresel ekonomi için giderek büyüyen önem taşıyor. Konferansta, Asya Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasında kuvvetli ekonomik ilişki kurulma fırsatını yakalanmış oldu. Bu kapsamda, konferansa ev sahipliği yapan TOBB Başkanımıza, güzel iş birliklerinin başlangıcı olacağına inandığımız bu fırsatı bizlere sunduğu için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.