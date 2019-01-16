Başkan Gülsoy, KOBİ Değer Kredisi'ni Değerlendirdi

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, uygulamanın finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir gelişme olduğunu belirterek ekonomiyi canlandıracağına inandıklarını ifade etti.

Başkan Gülsoy açıklamasında şunlara yer verdi:

“2018 yılı iş dünyası için zorlu bir süreçti. Özellikle Ağustos ayından itibaren yaşanan olumsuz gelişmeler, Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile bertaraf edilmeye başlanarak ekonomide yeniden dengeleme sürecine girilmiştir. Hükümetimiz tarafından ekonomimizin yeniden atağa geçmesi adına alınan kararların hayata geçirilmesi, iş dünyası için umut olmuştur. Özellikle geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ'lere yönelik kredi desteği, finansa erişim noktasında sıkıntı çeken reel sektör adına 2019 için umutlu bir başlangıç olmuştur. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faiz oranıyla verilecek kredi ile KOBİ'lerimizin mevcut sıkıntılarının bir nebze de olsun hafifleyeceğine; sağlanan destek ile KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanının artacağına, ekonomik aktivitenin canlanacağına, istihdam, üretim ve ihracatın da bundan olumlu etkileneceğine inanıyoruz. Sık sık dile getirdiğimiz gibi finans sektörünün reel sektöre sözde değil özde destekler vermelerini bekliyor böylece mevcutlara sahip çıkacağımıza, onları yaşatacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, istihdam ve enerjinin ardından 13 bankanın katılımıyla sağlanan KOBİ Değer Kredisi destek paketini olumlu buluyor; alınan kararlar ve hayata geçirilen uygulamalar ile iş dünyasının her daim yanlarında olduklarını hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca KOBİ'lerin büyük şirketlerle ortaklık yapmaları konusunda verilecek destekler; ihracatı canlandıracak, ekonomiye katkı sağlayacaktır. KOBİlerimizin önünü açacak, ticaretlerini geliştirecek her türlü desteği önemsiyor, desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz.”

Ayrıca kredi kartı borç yapılandırmasını da değerlendiren Başkan Gülsoy, Ziraat Bankasının çalışmaları ile yapılacak uygulamanın kredi kartı borçluları için müjde niteliğinde olduğunu ve bu yapılandırmadan olumlu karşıladıklarını ifade etti.