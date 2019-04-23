Başkan Gülsoy koltuğunu Alya'ya devretti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu Alya Başyazıcıoğlu'na devretti.

Başkanlık makamında düzenlenen programda Başkan Gülsoy'un koltuğuna oturan Alya Başyazıcıoğlu; ülkeyi daha ileri noktalara taşımaya, vatanı ve milleti korumaya söz vererek markalaşma ve kurumsallaşma talimatlarında bulundu. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak; “Hala 100 yıllık hesabı sürdürmeye çalışanlar var. Bilsinler ki; 200 yıllık hesabı sürdürmeye çalışanlar ecdadımız, dedelerimiz gibi siz değerli çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz de bu millet, vatan, bayrak için çalışacaklar ve bu oyunları başlarına çalacaklar. Gördüğünüz gibi çocuklarımız hedeflerini koymuşlar. Geleceğimizin teminatı olarak bu ülke için çok çalışacaklarını, koruyacaklarını, ekonomisine, ticaretine, ihracatına katkı vermek için bir iş insanı olarak da hedeflerini koymuşlar. Burada da sözlerini veriyorlar. Bizlere kurumsallaşma ve markalaşma diye talimatları var. Biz de inşallah bu konu üzerinde çalışacağız. Bu vesile ile ‘hakimiyet milletindir' diyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.